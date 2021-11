BERNARD, Luc



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Luc Bernard, survenu le 1er novembre 2021, à l'âge de 76 ans. Il était natif de Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale 20 novembre de 10 h à 12 h 30. L'inhumation des cendres suivra au cimetière paroissial. Monsieur Bernard laisse dans le deuil ses enfants: Nadia Frost (Andrew Frost) et Clément-Guy Bernard (Yana Chlumsky); ses petits-enfants: Aidan, Maxime, Elliot, Emma, Brady, Victoria et Eva; ses sœurs: Lyne Gingras (Guy Gingras), feu Suzie Bernard (Jean-Jacques Moisan) et son frère Ronny Bernard (Annie Gilbert), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.