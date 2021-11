GIROUX, Aline



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, Québec, le 5 octobre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Aline Giroux. Née à Beauport le 11 janvier 1933, elle était la fille de feu dame Amélie Hébert et de feu monsieur Wilbrod Giroux. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame laisse dans le deuil ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs: Solange (feu Robert Fortin), Clermont (Julie Gagné), Serges (Nelson Nadeau), Alain (Nicole Bouchard), Jacqueline Fontaine (feu Norbert), Louisette Hayes (feu Germain), Jean-Yves Fortier (feu Nicole); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Aline était également la sœur de: Claude, Armande (Roland Potvin), Lise (Antonio Drapeau), Réjean, tous décédés. La famille remercie tout le personnel du Centre d'hébergement Le Faubourg pour son dévouement exceptionnel et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, Site : www.poumonquebec.ca/faire-un-don, téléphone: 1-800-295-8111.