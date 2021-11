LARUE, Denise Hardy



À l'hôpital régional de Portneuf, St- Raymond, le 4 novembre 2021, à l'âge de 73 ans et 11 mois, est décédée, entourée de ses fils, madame Denise Hardy, épouse de feu monsieur Fernand Larue, fille de feu monsieur Lucien Hardy et de feu madame Agnès Leclerc. Elle demeurait à Donnacona., à partir de 13 h 30,et de là, au cimetière de Neuville. Madame Hardy laisse dans le deuil ses fils: Martin (Isabelle Parent) et Simon (Catherine Aubé); ses petits-enfants: Alicia et Chloé; Josh; ses soeurs et ses beaux-frères: Ginette (Jacques Alain) et Carole (Pierre Delisle) ainsi que tous les membres de la famille Larue; sa tante Rolande Leclerc Légaré, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s particulièrement Yves Côté. Remerciement à tout le personnel de l'hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca