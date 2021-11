TURGEON, Yvon



Au centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 13 octobre 2021, à l'âge de 76 ans, entouré de l'amour des siens est décédé M. Yvon Turgeon époux de Mme Denise Fleury. Fils de feu Jean-Paul Turgeon et de feu Jeanne-D 'Arc Alain, il demeurait à Québec. Outre son épouse des 53 dernières années, il laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Sandra Bolduc) et Julie (Richard Tremblay); ses petits-enfants : Félix, Chloé, Jeanne, Mélodie et Raphael; son frère : feu Raynald (Denise Dorion); ses sœurs : Pauline (Michel Desrochers) et Mireille; son beau-frère : André Fleury (Denise Boudreault) ainsi que sa belle-sœur : Danielle Fleury (Jacques Moisan). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s proches. La famille recevra les condoléances au :de 12h à 14h.Les cendres de M. Turgeon seront déposées au columbarium du cimetière Saint-Pierre-aux-Liens.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel soignant du 2e étage du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes pour leur dévouement et pour les bons soins prodigués à son égard. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des aînés et de l'innovation sociale. (F.A.I.S) (CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes) (1 Av. du Sacré Coeur, Québec, QC G1N 2W1). Pour rendre hommage à M. Turgeon, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com