CAE en pleine reprise post-pandémie

L’entreprise montréalaise CAE a enregistré un résultat net de 17,2 millions $, au deuxième trimestre clôt le 30 septembre dernier.

En comparaison, l’entreprise spécialisée en simulateur de vol avait subi une perte de 6 millions $ lors du même trimestre l’an dernier.

CAE a affiché un résultat net attribuable aux actionnaires de 14 millions $ (ou 0,04 $ par action), comparativement à une perte de 5,2 millions pour la même période en 2020.

Les revenus tirés des activités ordinaires, eux, ont progressé de 16 %, passant de 704,7 millions $ l’an dernier à 814,9 millions $ lors du deuxième trimestre.

«La croissance que nous avons enregistrée au deuxième trimestre par rapport à l'exercice précédent s'explique par l'amélioration des activités de formation de notre secteur Civil, l'accélération continue de nos initiatives de réduction structurelle des coûts et l'intégration des résultats de la division Formation militaire de L3 Harris à ceux de notre secteur Défense», a commenté Marc Parent, président et chef de la direction de CAE.

L’entreprise a également obtenu des commandes d'une valeur de 871 millions $, pour un ratio valeur comptable des commandes/ventes de 1,07, et a affiché un carnet de commandes de 8,8 milliards $ à la fin du trimestre.

«Bien que les répercussions de la COVID-19 continuent de se faire sentir dans tous nos secteurs d'activité, le chemin de la reprise se dessine et CAE émergera de la pandémie en meilleure position, plus résiliente et plus rentable», a ajouté M. Parent en soulignant que l’entreprise visait une marge opérationnelle sectorielle ajustée consolidée d'environ 17 % d'ici à ce que les marchés soient rétablis dans leur ensemble.