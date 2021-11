DEMERS, Roland



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 octobre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland Demers, conjoint de dame Lise Trempe, fils de feu Albert Demers et de feu Anna-Marie Lambert. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 4 décembre 2021 de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Lise Trempe, son fils Patrick Demers (Julie Roberge); sa petite-fille Ève Demers; ses sœurs: Doris Demers (feu Benoît Bergeron), Gemma Demers (feu Réjean Therrien) et Agathe Demers; ses belles-sœurs et son beau-frère: Germaine Trépanier (feu Raymond Demers), Armande Bélanger (feu Jean-Paul Demers) et Pierre Trempe (feu Jocelyne Beaudoin); les enfants de sa conjointe: Annie et Jean-Claude Laurin; les petits-enfants de celle-ci: Émile, Alice, Marcel, Lucie et Simoneses neveux et nièces dont il était proche: Diane Lambert (Jean Vachon), Ronald Lambert (Carole Chrétien), Onil Lambert (Mona Maheux) et Yves Lambert (Sylvie Vanchestein); ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe médicale de l'Enfant-Jésus plus particulièrement les équipes des soins intensifs, du département de chirurgie et des soins palliatifs pour tout leur support et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la (Fondation de l'IUCPQ) Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval) : www.fondation-iucpq.org