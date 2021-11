GAGNON, Mariette Saillant



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 novembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Mariette Saillant, épouse de monsieur Émilien Gagnon. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Saillant et de feu dame Délia Paquet. Elle demeurait à Saint-Joachim. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 12h30 à 13h45 au salon funéraire de la Sacristie de l'église de Saint-Joachim.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Joachim sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son époux Émilien, ses enfants: Claude (Caroline Lortie) et Nadia (Frédéric Bédard); ses petits-enfants: Félix (Cynthia Cipolla), Ariane, Mathieu et Xavier; sa sœur et son beau-frère: Gilberte (Jean-Paul Dufour), et elle était la sœur de feu Almanzor (feu Germaine (Carmelle) Tremblay), feu Fernando (feu Carmen Gagnon), feu Marcel (feu Josiane Bouchard) et feu Lionel; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: Gaston (Germaine Guay), feu Jacques (feu Lise Lachance, Réjeanne Lessard), Pierre (Mireille Dionne), Denis (Christine Audet), Claire (André St-Hilaire), et elle était la belle-sœur de feu Gérard Racine. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement les docteurs Renée Leclerc, Pierre D'Amours et Marie-Josée Mercier pour la qualité des soins prodigués. Merci également au personnel de l'urgence et du département des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et toute l'attention portée à l'égard de Mariette. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la L'Association bénévole Côte-de-Beaupré (ABCB), 11025, boulevard Sainte-Anne, local 7, Beaupré, Québec G0A 1E0 https://www.associationbenevolecb.com/copie-de-popote-roulante-2