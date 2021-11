Collisions avec des orignaux sur la Côte-Nord: la MTQ n’éclairera pas la route 138

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a pris la décision de ne pas installer d’éclairage sur la route 138, entre Pointe-Lebel et Pointe-aux-Outardes, où se sont produites plusieurs collisions avec des orignaux.

Les autres mesures qui ont été mises en place depuis un an semblent suffire selon le ministère comme le déboisement des abords de la route ou l’installation de deux panneaux clignotants.

Le MTQ remarque que les collisions avec des orignaux ont diminué depuis un an, et ce, sans système d’éclairage de la route. Seulement deux collisions avec des orignaux se sont produites au mois d’octobre entre le carrefour giratoire et l’entrée de Pointe-aux-Outardes.

Au total, 15 signalements d’orignaux ont été enregistrés dans ce secteur au cours des six derniers mois. Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet devrait rencontrer la direction régionale du ministère des Transports la semaine prochaine pour avoir les réponses à ses questions. Il veut savoir pour quelles raisons exactes l’éclairage a été écarté des scénarios.

Le ministère mentionne que des études ont démontré que l’éclairage n’était pas une solution pour éviter les collisions avec les cervidés dans des endroits similaires. Le MTQ rappelle que la meilleure prévention est de ralentir dans le secteur à la nuit tombée.

