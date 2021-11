COVID-19: Israël mène un exercice de simulation contre un nouveau variant

JÉRUSALEM | De hauts responsables civils et militaires israéliens ont conduit jeudi un exercice visant à tester la capacité de réponse du pays en cas d’essor d’un nouveau variant du coronavirus, selon les services du premier ministre Naftali Bennett.

• À lire aussi: COVID-19: l’Allemagne tente de réagir à l’emballement de l’épidémie

• À lire aussi: Faux positifs: une entreprise australienne rappelle plus de 2 millions de tests de dépistage de COVID-19

Les responsables, réunis dans le centre national de gestion des crises près de Jérusalem, ont dû faire face à divers scénarios: campagnes massives de dépistage et de vaccination, mise en place des couvre-feux, fermeture de l’aéroport international Ben Gourion etc.

« Israël est en sécurité et protégé (contre la COVID-19). Afin de maintenir cette situation et le cours de la vie normale, nous devons continuer à surveiller la situation et à nous préparer à tout scénario », a déclaré M. Bennett dans un communiqué.

Avec un taux de positivité des tests de 0,65 % et une baisse régulière du nombre de nouvelles infections et des hospitalisations ces dernières semaines, Israël semble être venu à bout de la quatrième vague de la COVID-19.

Plus de 5,7 millions d’Israéliens (environ 80 % des adultes) sur les plus de neuf millions d’habitants du pays, ont reçu deux doses de vaccin Pfizer, et plus de 4 millions la troisième dose, selon le ministère de la Santé.

Le conseil consultatif du ministère de la Santé a de son côté recommandé mercredi soir d’étendre la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans.

Le gouvernement doit encore décider s’il ira de l’avant avec cette mesure, mais le premier ministre s’est déjà prononcé jeudi en faveur de cette mesure.

« Il n’y a pas de raisons de laisser nos enfants sans défense, aucun enfant ne devrait être contaminé ou contaminer d’autres personnes (...) J’appelle les parents à vacciner leurs enfants », a affirmé M. Bennett, dans une déclaration filmée et diffusée par son bureau.

À voir aussi