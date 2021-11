COVID-19: nouveau record de contaminations quotidiennes aux Pays-Bas

Les autorités sanitaires ont fait état jeudi d'un nouveau record du nombre de contaminations quotidiennes de coronavirus aux Pays-Bas, où le gouvernement envisage de durcir les restrictions sanitaires.

• À lire aussi: COVID-19: l’Allemagne tente de réagir à l’emballement de l’épidémie

• À lire aussi: COVID-19: le régulateur européen approuve deux traitements par anticorps

Le RIVM, l'organisme néerlandais responsable de la santé publique, a indiqué que 16 364 nouveaux cas avaient été signalés au cours des dernières 24 heures, battant ainsi le record depuis le début de la pandémie, établit le 20 décembre 2020, avec 12 997 cas.

L'organisme a par ailleurs enregistré 26 décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures.

Le Premier ministre Mark Rutte doit tenir une conférence de presse vendredi pour annoncer de nouvelles mesures. L'équipe d'experts qui conseille le gouvernement pendant la pandémie (OMT) recommande le retour d'un « confinement » de deux semaines, ont rapporté les médias locaux.

Les restrictions sanitaires pourraient inclure l'annulation de grands événements, la fermeture de cinémas et de théâtres et la fermeture de bars et de restaurants à partir d'une certaine heure. Les écoles pourraient cependant rester ouvertes, selon l'OMT.

Les experts ont également recommandé la mesure politiquement sensible de restreindre l'accès à certains endroits à ceux qui sont vaccinés ou qui sont rétablis du coronavirus.

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à La Haye le week-end dernier après le retour notamment du port du masque obligatoire dans les endroits publics fermés tels que les magasins.

Des émeutes avaient eu lieu en janvier après la mise en place du premier couvre-feu aux Pays-Bas depuis la Seconde Guerre mondiale pour faire face à un pic du nombre des cas après Noël.

À voir aussi