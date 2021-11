GENEST, Jean-Marie



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 octobre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Genest, époux de madame Lise Bolduc, fils de feu dame Marie-Anna Laperrière et de feu monsieur Alexandre Genest. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres, de 13h.Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil, outre sa tendre épouse, ses enfants: Jonathan (France Sergerie) et Alexandra (Jean-François Gallant); ses petits-enfants: Eliot, Améliane, Malori, Frédérique, Béatrice; ses frères et sœurs: feu Réjean, Clément, Yollande, Diane (Yves Desmarais), Lise (feu Pierre Boivin); sa belle-sœur Johanne Bolduc (Maurice Carel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, confrères de la patrouilles de ski du Relais, confrères des chevaliers de Colomb de St-Émile et ses confrères enseignants. Un sincère remerciement au personnel du CLSC Chauveau et de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation québécoise du cancer et la fondation québécoise de la maladie coeliaque. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.