LEFEBVRE

Marie-Marthe Dumoulin



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 octobre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé dame Marie-Marthe Dumoulin, épouse de feu monsieur Gérard Lefebvre, fille de feu dame Marie-Rose Trépanier et de feu Honorius Dumoulin. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la, de 13h à 15h etLes cendres seront déposées au cimetière de Loretteville à une date ultérieure.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: feu Francyne, Hélène, Linda, Lyz (Manon Robert); ses petits-enfants: Mélanie Lefebvre, Cindy Whiteman, Faye Whiteman, Brandon Julien et son père Luc Julien; ses arrière-petits-enfants: Luis Emmanuel, Mia, Anafay, Noah, Elle. Elle était la sœur de: feu Armand Dumoulin, Hélène Dumoulin (Paul Gingras), Jeannine Dumoulin (feu Paul Largess), Georges Dumoulin, Mado Dumoulin (Marc Boissinot). Elle était la belle-soeur de Lionel, feu Louis, Denise (feu Adrien Bégin), feu Lucille (Paul-Henri Leclerc), feu André (feu Nicole Bissonnette), feu Jean-Paul (Rachelle Larrivée), feu Bernadette. Elle laisse également dans le deuil, son animal de compagnie Rosie, plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents et amis. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital de l'Enfant- Jésus, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél.: (418) 527-4294, sans frais: 1 866 350-4294, téléc.: (418) 527-9966, courriel: info@societealzheimerdequebec.com, site Internet: www.societealzheimerdequebec.com.