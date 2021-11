ROY, Pierre



Au CISSS Alphonse Desjardins / Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 octobre 2021 à l'âge de 88 ans et 7 mois, est décédé monsieur Pierre Roy, époux de madame Aline Brisson, fils de feu monsieur Eugène Roy et feu madame Blanche Dion. Il demeurait à Lévis autrefois de St-Gervais de Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à lade 10 h à 10 h 55 ensuiteet de là au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil son épouse chérie madame Aline Brisson et ses frères et sa sœur et leur conjoint(e) : René (Louise Turgeon), Colombe (feu André Drolet) et André (Nicole Hamel); sa belle-sœur : Paola Jofre (feu Jacques Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brisson : Gisèle (Gérard Roy), Liliane (Yves Fontaine), Rita (Paul Arsenault), Yolande Routhier (feu Oliva Brisson). Il rejoint les autres membres de la famille Roy : Julienne (Lucien Bergeron), Gilberte (Laval Boutin), Médard (Cécile Turgeon), Clémence (Pierre Boutin), Lorraine (Pat Grégoire), Lise (Réginald Côté), Jacques ainsi que sa belle-sœur Yvette (Réal Lamontagne), neveux, nièces, cousins, cousines, et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier Rita et Normand Michaud qui ont pris soin de Aline et Pierre. La direction des funérailles a été confiée à la