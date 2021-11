BLOUIN, Lucien



Au CHSLD Ste-Monique, le 29 mars 2021, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédé monsieur Lucien Blouin, époux de madame Hélène Deslauriers, fils de feu dame Irma Vaillancourt et de feu monsieur Jean-Baptiste Blouin. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse de deuil ses fils: Denis (Pauline Bouchard) et Jacques (Sylvie Duclos); ses frères et sœurs: Robert (feu Laurette Giguère), Lucille (feu Roland Jobin), Maurice (Francoise Racine), Éliane (feu Roger Verreault), Monique (Antoine Pouliot) et Céline (feu Léopold Cloutier) ainsi que son beau-frère René Deslauriers (feu Gisèle Picard). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: feu Jean-Paul (feu Noëlla La Rocque), feu Georgette (feu Jean-Paul Cloutier), feu Roland (feu Jeannine Paquet), feu Denise (feu Jos Plante), feu Marcel (Fernande Desroches) et feu André (Carole Millier); ainsi que sa belle-sœur feu Carmen Deslauriers (feu Jacques Roy). Se souviendront également de lui plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances au, de 10 h à 12 h 15,L'Inhumation des cendres aura lieu le mercredi 17 novembre 2021 au cimetière Saint-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation avec la famille immédiate.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des sourds du Québec, 3348, boulevard Mgr Gauthier, Québec, Qc Tél: 418 660-6800, Site web: www.fondationsdessourds.net. Des formulaires seront disponibles sur place.