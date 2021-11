PERRON, Jeannette



Au Centre Hospitalier Régional de la Lanaudière (CHRL) à Joliette, à l'aube de ses 97 ans, est décédée le 20 octobre 2021 dame Jeannette Perron, épouse de feu Claude Martel, fille de feu monsieur Théode Perron et de feu dame Marie-Anne Mathieu. Elle était native de Saint-Casimir. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 9h30 à 10h45La direction des funérailles a été confiée à laL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Perron laisse dans le deuil ses enfants: Roger (France Dauphin), Denise (Réjean Cholette), Réjean et Claudette; ses petits-enfants: Mélanie (Martin Fournier), Simon, Charles (Arpan Sudan), Lucie, Marjolaine (Jean-François Bernard) et Thomas (Mikaela Advincula); ses arrière-petits-enfants: Maéva, Elliot, Juliette, Ari et Zachary; ses belles-sœurs: Lina (feu Raymond Perron), Rita (feu Nazaire Perron), Louisette (feu Albert Gauthier) et Thérèse (Gaétan Tessier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle était la dernière survivante des enfants de feu monsieur Théode Perron et de feu dame Marie-Anne Mathieu de Saint-Casimir. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs du CHRL pour leur dévouement et leur compassion envers leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (Québec) H3A 3S5. Des formulaires seront disponibles au salon.