TREMBLAY, Georgette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Georgette Tremblay, survenu à Québec le 13 octobre 2021, à l'âge de 95 ans. Elle était l'épouse de feu Claude Marceau, la fille de feu Irène Lajoie et de feu Zoël Tremblay. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claude Marceau (Hélène Morin) et Lyse Marceau (Michel Auzat); sa petite-fille Fanny Marceau; ses frères et sa sœur: Jacques (Murielle Ouellet), Gilles (Sylvie Ouellet) et Micheline; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Marceau : Picard (feu Lilia Chaloux), Pierre (Danielle Roy), Michel (Paulette Girard) et Marguerite (feu Marc Dorion) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s très cher(ère)s. Outre ses parents et son époux, elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédés avant elle: Émilienne (feu Roland Tremblay), Lucille (feu Charles Kirouac), Thérèse (Allan Rasmussen), Lorraine (feu François Gravel), Régis (Rose Vigneault), Gabriel (feu Bibiane Lavoie) et Denise, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marceau : Gilles (Charlotte Couture), Sœur Patrice (Ursuline), Paul (Prêtre séculier), Marie (feu Louis Lemieux), Louis (Suzanne Duquette), Vincent (Danielle Gagnon), André (Anne Lacoursière), Élizabeth (Yvon Gauthier) et Robert (Thérèse Marier). Un merci spécial est adressé au personnel des soins palliatifs de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués dans le respect de la dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ du fonds Luce-Auger pour les soins palliatifs, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999. https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/DI2019/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.