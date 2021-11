BÉDARD, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 octobre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé entouré des siens, dans le respect et la douceur, M. André Bédard, époux de M. Mario Aubé, fils de feu M. Eugène Bédard et de feu dame Rose-Blanche Bouchard. Autrefois de Saint-Grégoire-de-Montmorency, il demeurait à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans.et de là au cimetière de Saint-Grégoire-de-Montmorency.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre son époux Mario, son frère, ses sœurs et sa belle-sœur: Suzanne (feu Roger Brière), Jacques (Ginette Turcot), Nicole, Louise; sa belle-mère Thérèse Gosselin Aubé; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Aubé: Louise (Émile Beaudoin), Chantale (Mario Gingras), Julien (Diane Gourgues), Joseph, Nancy (Marco Poulin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents, sa sœur Claudette, ses frères Michel et Richard et le petit Michel. Un remerciement tout spécial au personnel du 4e étage de cardiologie et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666 / www.cancer.ca ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / www.coeuretavc.ca