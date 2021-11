ALLARD, Lucien



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 octobre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Lucien Allard, époux de madame Fabienne Caron, fils de feu Donat Allard et de feu Amanda Matte. Il demeurait autrefois à Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Dany (Julie Rousseau); sa soeur et ses frères : Gabrielle (feu Raymond Fortier), feu Benoit (feu Claire Drouin), André (Gisèle Champagne) et Armand (Jeannine Plante); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Caron; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et des soins à domicile pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.à compter de 9 h.