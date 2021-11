BUSSIÈRES, Gaston



À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, le 27 octobre 2021, à l'âge de 95 ans et 8 mois, est décédé monsieur Gaston Bussières, époux de feu madame Pierrette Defoy. Il demeurait à Montréal autrefois de Pont-Rouge. Monsieur Bussières laisse dans le deuil ses filles: Francine (Luc Pépin) et Line (François Paquet); ses petits-enfants: Véronique, Frédérick (Catherine Bouchard), Catherine (Charles Blanchette) et Mathieu (Valérie Côté); ses arrière-petits-fils: Thomas et Raphaël; ses frères et sœurs de la famille Bussières: feu Émilien (feu Marie-Jeanne Tessier), feu Maurice (feu Jeanne Brousseau), feu Raymond (feu Thérèse Girard), feu Henri (feu Simone Denis), feu Léopold (feu Marguerite Dion), Léliane (feu Maurice Hardy), feu Doris (feu Rose-Alma Morissette) et feu Yolande (feu Bernard Lamy); ses belles-sœurs de la famille Defoy: Louisette (feu Jean-Charles Paquet) et Claudette (feu Jean-Louis Caouette); ses filleuls: Sophie Caouette, Line Lamy et Marc Paquet; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.et de là au cimetière paroissial.