FRENETTE, Rollande



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de dame Rollande Frenette survenu à l'hôpital de l'Enfant-Jésus le 26 octobre, à l'âge de 82 ans et 10 mois. Elle demeurait à Donnacona et était la fille de feu Ovila Frenette et de feu Marie-Ange Paquet. Elle était l'épouse en premières noces de feu Raymond Gauthier et en secondes noces de feu Lorenzo Miville.La famille vous accueillera, en présence des cendres,de 9 h à 11 h.Les cendres seront déposées au Cimetière de Sainte-Christine de Portneuf. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Dany Gauthier (Johanne Minville) et Manon Gauthier (Claude Côté); ses petits-enfants Ludovic: Myriam (Manuel Plamondon Ratté) et Marie-Christine Gauthier (Nicolas Girard); ses arrière-petits-enfants: Noa Trudel, Nathan, Nalic, Nolan Gauthier, Flavie, Audélie et Henri Ratté, Malya, Antoine Girard; ses beaux-enfants: Stéphane Miville (Sonia Dorion) et Natatcha Miville (Jean Rioux); ses petits-enfants de sa deuxième union: Laura et Maria Miville, Laurence, Maéva Rioux. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs: Marcel (feu Anita Fiset, Claudette Leclerc), feu Carmelle ,feu Marcel Pépin), Clémence (feu Donat Bédard, Gaston Marcotte), Claire-Aimé (Paul-Émile Leclerc) et Fernand (feu Louisette Lessard, Monique Trépanier), feu Roger; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Majorique Miville (Nicole Bérubé), feu Émilien Minville (feu Marguerite Noreau) et feu Adélaide Mainville (Philippe Beaulieu); ainsi que plusieurs neveux et nièces cousins et cousines ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille profite de l'occasion pour remercier le personnel de la Résidence Ste-Marie pour leurs bons soins et une présence très appréciée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, tél.: 418-527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com ou à la Fondation du CHU de Québec, tél.: 418-525-4385, site web: www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec .