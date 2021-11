Enquête publique sur les décès en CHSLD: Québec avait prévu le manque de personnel en 2006

Le gouvernement du Québec avait prévu depuis 2006 qu’en cas de pandémie, l’absentéisme pourrait atteindre 30 à 35 % parmi les travailleurs de la santé et que cela représenterait un défi «évident» pour le réseau.

C’est à tout le moins ce qu’a reconnu le prédécesseur et bras droit du directeur national de santé publique, le Dr Richard Massé, en étant interrogé, au sujet de documents gouvernementaux publiés voilà plus de 15 ans, en mars 2006, lors des audiences de la coroner chargée de l’enquête publique sur les décès en CHSLD lors de la première vague de COVID-19.

Le «Plan québécois de lutte à une pandémie d’influenza – Mission santé» décrit les impacts potentiels d’une pandémie d’influenza sur la population québécoise. Or, certaines hypothèses évoquées dans le document se sont effectivement concrétisées pendant la 1re vague de la COVID-19 au Québec.

«Ce genre de plan là nous amène à dire qu’on n’est pas capable d’avoir des réserves de personnel pour une telle différence de demandes [d’hospitalisations] tout d’un coup, qu’il faut adapter le réseau, qu’il faut prioriser les interventions pour être capables d’être efficaces avec les personnes et les ressources qu’on a de disponibles», a ainsi confirmé le Dr Richard Massé.

Arruda témoigne cette après-midi

Le Dr Horacio Arruda témoignera cette après-midi devant la coroner Géhane Kamel.

Son collègue, le Dr Richard Massé, a mis la table jeudi matin pour son témoignage en expliquant comment fonctionnent les différents plans gouvernementaux pour gérer une pandémie.

Dès décembre, les premières informations sur la COVID-19 ont commencé à émerger, notamment qu’il s’agissait d’un virus transmissible par voie respiratoire, donc très contagieux, a-t-il rapporté.

À la mi-janvier, les directeurs de santé publique des provinces se rencontraient déjà pour discuter de la COVID-19, d’abord de façon hebdomadaire, puis de façon plus fréquente par la suite.

«Le 20 mars, on était sur le coronavirus, on était plus sur les plans. On était vraiment sur le terrain. Mais dans les phases initiales, c’est important pour ne pas perdre de temps», a décrit le Dr Richard Massé.

