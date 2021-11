VIEL, Monique



Maman, ta bienveillance et ton amour nous accompagneront toujours.André et LiseAu CHUL, le 15 octobre 2021, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédée madame Monique Viel, épouse de feu monsieur Robert Savard, fille de feu madame Albertine Gendron et de feu monsieur Adélard Viel. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 13 novembre 2021, de 10 h 30 à 13 h.L'inhumation suivra au cimetière St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André Savard et Lise Savard; son frère et ses sœurs: Aline Viel (feu Gilles Hudon), Annette Viel (Jean-Louis Charrette), Gaston Viel (Ginette d'Amours) et Jacqueline Viel (feu Camille Moreau); son beau-frère George Savard (Nicole Massias), ainsi que ses neveux et nièces. La famille désire remercier le personnel de la résidence pour ainés Aviva pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, tél.: 418 656-4999, site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.