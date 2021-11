GAGNON, Jean-Yves



Au CHSLD de St-Anselme, le 31 octobre 2021, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Yves Gagnon. Il était le fils de feu Raphaël Gagnon et de feu Eva Beaulieu. Il demeurait à Saint- Anselme, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 12h à 13h45.et de là, au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques, Johanne, Yvon et Michel (Chantale Chabot); ses petits-enfants: Sébastien (Jessica), Sandra (Kevin), Bianka et Mélissa; ses arrière-petits-enfants: Marilou, Ellie, Mila et Jade. De la famille Gagnon, il était le frère: feu Pierre (feu Marie Turmel), feu Jos-Conrad (feu Jeannine Nadeau), feu Amédée (Albane Beaudoin), feu Marie-Blanche (feu Gérard Marcoux), feu Irène (feu Raymond Goudreault), Yvonne (feu Eugène Couture), feu Anselme (Gaétane Dion), Adrien, Alphonse (Francine Duchesne) et feu Jeanne D'Arc. Il laisse également dans le deuil les membres de la famille de feu Napoléon Dion ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins/cousines et plusieurs amis(es). La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Saint-Anselme et du Manoir de la Montagne pour les bons soins prodigués à notre père. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messe ou par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire :