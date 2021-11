BERTRAND, Cameron



Au CISSS-CA, secteur Etchemins (CHSLD St-Prosper), le samedi 6 novembre 2021, est décédé à l'âge de 95 ans et 5 mois, monsieur Bertrand Cameron, époux de feu madame Yolande Racine. Il était le fils de feu Joseph Cameron et de feu Marie Boutin. Il demeurait autrefois à Saint-Cyprien-des-Etchemins. Monsieur Bertrand Cameron sera exposé (maximum 50 personnes sur rotation) à la salle dule vendredi 12 novembre de 19 h à 21 h 30 etde 9 h à 10 h 45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireIl laisse dans le deuil ses enfants: Bernard (Diane Villeneuve), Christiane, Martine (Jeannot Deblois), Bruno (Nancy Delisle) et Louisette; ainsi que ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de: feu Carmelle (feu Félix Bourdon), feu Clément (Pierrette Racine) et feu Marielle. De la famille Racine, il était le gendre de feu Adélix Racine (feu Rose Aimée Fleury) et le beau-frère de: Pierrette (feu Clément Cameron), Georgette (feu Jacques Chabot), Réjeanne (feu Roland Fortin), Madeleine, Denise (Henri Quirion), feu Denis (Germaine Leclerc), Marielle (Jean-Luc Beaudoin), Diane ( Christian Leclerc), feu Réjean, Michelle (Gilles Racine) et André (Marjolaine Gagné). Il laisse aussi dans le deuil sa fidèle amie Marguerite Larochelle ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du Manoir de la Roselière de Notre-Dame-des-Pins ainsi qu'à toutes les personnes qui en ont pris soin au cours des dernières années. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin (pour l'Hôpital), 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 4T8 ou à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.