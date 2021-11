PELLETIER, Liette " Loulou "



À la Maison de la Montagne du Centre d'hébergement de Saint-Eugène, le 30 octobre 2021, à l'âge de 60 ans, est décédée madame Liette " Loulou " Pelletier. Originaire de Saint-Cyrille-de-Lessard, elle était la fille de dame Aline Laurendeau et de feu monsieur Gaston Pelletier. Outre sa mère, elle laisse dans le deuil ses sœurs et ses beaux-frères: Sylvianne (Michael Kups) et Nancy (Rhéault Lévesque) ainsi que son frère et sa belle-soeur Marc (Kim Fournier). Sont aussi affectés par son départ sa nièce Émilie Kups, ses neveux: Olivier et Thomas Pelletier, ses oncles et tantes des familles Pelletier et Laurendeau ainsi que ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Maison de la Montagne pour leur dévouement, la qualité de leurs soins et toutes leurs attentions envers Loulou. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Cyrille, 291, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Lessard (Qc) G0R 2W0 ou à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi, jour de la célébration à compter de 10h.suivi de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial "À l'ombre du clocher".