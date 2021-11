DUBÉ, Bernadette



Au CHSLD St-Augustin, le 6 novembre 2021, à l'âge de 98 ans et 10 mois, est décédée madame Bernadette Dubé, épouse de feu monsieur Noël Duguay. Elle était la fille de feu M. Joseph Dubé et de feu Mme Amanda Thomassin. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport) et autrefois de Ste-Brigitte de Laval., la famille vous accueillera directementà compter de 13h30.. L'inhumation se fera au cimetière de Ste-Brigitte de Laval. La direction des funérailles a été confiée à la maisonMadame laisse dans le deuil ses enfants: Clément (feu Pierrette Vallée) son amie Gaétane Thomassin, Denise (Yvan Latouche), Paul (Céline Vallée), Ginette (Gaétan Giguère), Patrice (Maureen Dawson), Jean-Noël, Martin (Chantal Pelletier), Marielle (André Vallée), Cécile (Paul Thomassin) et Daniel; ses 23 petits-enfants, ses 28 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Dubé et Duguay, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était aussi la mère de: feu Gilles (feu Alice Fortier), feu Marc (Dolores Fortier), feu Jacques (Carole Thomassin) et feu Christian Duguay. Un remerciement spécial au personnel de la résidence La Beauportoise ainsi que celui du CHSLD St-Augustin, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca