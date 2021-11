GAGNÉ, Denise Barras



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 novembre 2021, à l'aube de ses 73 ans, dans la dignité, la sérénité et la résilience, est décédée madame Denise Barras, épouse de monsieur Yvan Gagné, fille de feu monsieur Rolland Barras et de feu madame Annie Marcoux. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Jean-Louis (feu Cécile Marois), feu Gilles (feu Marthe Lachance), feu Raynald, Rollande (feu Jean-Marie Guay), feu Claude (Nicole Landry) et Francine; sa cousine Claire Lemay (Gérald Savard), ses neveux et nièces: Suzanne, Daniel, Martin, Johanne, Mireille, Carole, feu Serge, François et Anny; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagné: Jean-Pierre, Gervaise (Daniel Berthiaume), François (Nicole Goyer), feu Gilbert et feu Lise; ses nièces: Maïka et Martine; ses ami(e)s '' Les dames de Cœur '': Louise-Anne, Ghislaine et Michèle; ainsi que de nombreux parents et amies. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. https://cancer.ca/fr/.à compter de 14 h.