Hausse importante du recours à la main-d’œuvre indépendante en Haute-Gaspésie

La pénurie de personnel force les autorités de la santé à avoir davantage recours à la main-d’œuvre indépendante en Haute-Gaspésie. Les coûts pour les travailleurs d’agences ont par ailleurs considérablement augmenté en quatre ans.

• À lire aussi: Accès aux médecins de famille: Dubé abat sa première carte

• À lire aussi: Enquête publique sur les décès en CHSLD: Québec avait prévu le manque de personnel en 2006

Dans le réseau local de services de la Haute-Gaspésie, selon des données obtenues par TVA Nouvelles, le montant payé pour de la main-d’œuvre indépendante est passé de 1318 $ en 2017-2018 à 5 554 329 $ en 2020-2021.

«Le niveau de main-d’œuvre indépendante partout sur le territoire du CISSS de la Gaspésie, c’est une réponse à la mise en place des mesures COVID. Donc, avant la COVID, à l’intérieur de l’établissement, on avait endigué presque en totalité l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante», a expliqué le directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, CISSS de la Gaspésie, Alain Vézina.

La pénurie de main-d’œuvre explique aussi ce recours aux agences, particulièrement en Haute-Gaspésie. Ces travailleurs permettent de maintenir les services, indique le CISSS de la Gaspésie.

«L’objectif numéro 1 est toujours le maintien et la qualité des services», a ajouté M. Vézina.

Le gouvernement souhaite réduire l’utilisation du personnel d’agence dans le réseau de la santé. Cette volonté ministérielle représentera un défi en région éloignée.

La direction du CISSS de la Gaspésie indique multiplier les efforts pour recruter du personnel. L’organisation travaille avec les institutions d’enseignement de tous les niveaux de la région.

«On a aussi notre projet étudiant qu’on met de l’avant depuis trois ans maintenant. On a accueilli l’été dernier 400 étudiants. Pour nous, c’est probablement notre effort de recrutement le plus grand. On a aussi fait un partenariat avec la Stratégie Vivre en Gaspésie, donc de la promotion au niveau national. On voit aussi à travailler avec le personnel à l’interne», a précisé Alain Vézina.

Le recours à la main-d’œuvre indépendante touche plusieurs corps de métier différents.

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux propose des solutions pour diminuer le recours aux agences.

«Cette main-d’œuvre indépendante là est beaucoup axée sur les travailleurs de la DPJ. Donc, ce sont des travailleurs qui vivent un stress, une pression insoutenable, des ratios de dossiers très élevés, par intervenant. Faudrait aussi écouter les gens sur le terrain, c’est eux qui connaissent le plus la situation, diminuer la réédition de compte», a proposé la représentante nationale APTS en Gaspésie, Jenny Tardif.