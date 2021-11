Joueuse du match, Marie-Philip Poulin reçoit un fer à cheveux comme cadeau

Comme c’est le cas après chaque partie sur la scène du hockey international, les joueuses du match ont reçu un cadeau au terme de l’affrontement amical opposant le Canada à la Finlande, jeudi, à Helsinki, mais Marie-Philip Poulin ne s’attendait sûrement pas à recevoir un fer à cheveux en guise de récompense.

C’est pourtant le présent auquel Poulin et une joueuse du pays scandinave - Sanni Rantala - ont eu droit après le gain de 4 à 2 de l’unifolié, pendant lequel la Québécoise a inscrit un but. Or, tel que montré par les réseaux ayant diffusé la rencontre, dont le réseau TSN, les deux patineuses ont reçu des mains d’un responsable en habit une boîte affichant l’inscription Remington sur laquelle on voit assez clairement l’image du produit en question.

C’est impossible!



Je sais même pas s’il faut rire ou pleurer.



Au moins on a eu tout un match entre la 🇫🇮 & le 🇨🇦. pic.twitter.com/X92wzBjYJ1 — Kevin Raphael (@kevinraphael21) November 11, 2021

Cette initiative n’a pas du tout impressionné la ministre responsable du Sport et de la Condition féminine, Isabelle Charest. «Un geste maladroit. Ça démontre qu’il reste encore du chemin à faire pour sortir des stéréotypes dans le sport», a-t-elle affirmé selon des propos rapportés par «Le Journal de Montréal».

Malgré tout, la séquence a montré une Marie-Philip Poulin souriante acceptant le cadeau avant de rejoindre - boîte en main - ses coéquipières rassemblées au centre de la patinoire.

Le Canada et la Finlande se retrouveront samedi au même endroit et il sera évidemment intéressant de voir ce que les hockeyeuses par excellence du duel recevront cette fois.

