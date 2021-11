La Caisse doit se distancier de White Star, selon l'opposition

Le Parti québécois (PQ) et Québec solidaire (QS) estiment que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) doit se distancier de la firme White Star Capital, même si elle s’est assurée que ses investissements se fassent dans des fonds enregistrés au Québec.

« On ne peut pas dire une chose et que le contraire se fasse même dans une dimension plus réduite. C'est oui ou c'est non, on se retire ou on ne se retire pas, on cautionne ou on ne cautionne pas. Et, à l'heure actuelle, le gouvernement cautionne, la CDPQ cautionne, et c'est absolument inacceptable», a déploré Joël Arseneau, chef parlementaire du Parti québécois (PQ).

«Je pense que la Caisse de dépôt et placement ne peut plus se défiler, le gouvernement non plus», a-t-il ajouté.

Jeudi, Le Journal soulignait que la Caisse de dépôt a investi plus de 35 M$ US dans des fonds de White Star Capital, qui a des activités dans le paradis fiscal de Guernesey.

Distance insuffisante

Le Journal rapportait aussi que le bas de laine des Québécois a dû travailler en coulisses pour s’assurer que l’argent investi le soit dans des fonds enregistrés au Québec, et non dans le paradis fiscal des îles anglo-normandes.

Pour la Caisse, cela démontre qu’elle tente, lorsqu'elle le peut, de pousser ses partenaires à opter pour des solutions de rechange aux juridictions à fiscalité réduite.

Mais pour le Parti québécois (PQ) et Québec solidaire (QS), la Caisse doit quand même maintenir une plus grande distance de ce type de firme active dans des paradis fiscaux.

«Ils semblent vouloir mettre des paramètres, dire : “Non, on s'est protégés de ça“. Mais il en demeure... cette entreprise-là, à quelque part, a les pieds dans ce type de paradis fiscaux», a dénoncé Manon Massé, co-porte de QS.

«Je pense que la Caisse de dépôt devrait se retirer de ce type d'investissement», a-t-elle conclu.

