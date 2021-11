Le départ de ma femme fut une perte atroce

Ma seconde femme est morte il y a un an, des suites d’une longue maladie et après quarante ans d’une vie commune où je lui en avais fait voir de toutes les couleurs. Je n’ai jamais été un homme facile, mais je l’ai toujours aimée sincèrement, même si parfois mon attitude pouvait indiquer le contraire. Elle m’avait accepté dans sa vie avec les deux enfants que j’avais eus avec celle qui avait été mon amour de jeunesse. Laquelle, après plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, avait mis fin à ses jours à 24 ans. Grâce à l’équilibre de ma deuxième femme, mes enfants s’en sont sortis sans trop de séquelles. À l’époque, ma carrière passait en premier, et je ne réalisais pas l’importance que cette femme avait dans la vie de mes enfants. Je la gâtais financièrement, mais bien peu émotivement.

Comme il arrive souvent quand on a un trésor entre les mains, on ne s’en rend pas compte. Mon trésor est tombé gravement malade il y a cinq ans. Elle qui était le pilier de notre famille avait soudain besoin de soutien. Heureusement, je l’ai vite compris, et je me suis consacré à son bien-être. Elle est morte dans mes bras en me disant à quel point elle m’aimait et combien mon dévouement durant sa maladie lui avait permis de partir en paix.

Le problème, c’est que moi je ne me pardonne pas mon égoïsme de jadis. Comment peut-on être à ce point aveuglé par le succès et l’argent ? Je vis mal tout ça et je fais de la peine à mes enfants, qui gardent un souvenir précieux de leur mère de substitution, mais qui n’aiment pas me voir dépérir.

Comment leur expliquer la source de ma peine sans leur révéler combien je n’ai pas toujours été à la hauteur, sauf les dernières années de sa vie ? Je la pleure donc en secret. Pensez-vous que ça va passer un jour ? Je sens que mes enfants auraient le goût de retrouver leur père en meilleure forme.

Anonyme

On ne vous a jamais dit que l’indulgence, ça se pratique envers les autres, mais ça se pratique aussi envers soi-même. Et actuellement, vous en avez un urgent besoin. Qu’est-ce que ça vous donne de vous morfondre, quand plus rien n’est possible pour modifier un passé révolu ? Votre femme elle-même vous a absous de tout avant son grand départ. Est-ce que cela n’est pas suffisant pour apaiser toutes vos angoisses ?

Vos enfants ont déjà eu à subir le départ de leur mère par un geste d’une grande brutalité. Pensez-vous qu’ils méritent de voir leur père s’éteindre à son tour, quasiment par sa propre volonté ? Votre deuxième conjointe vous a donné l’exemple d’une femme résiliente devant l’adversité. Prenez exemple sur elle en lui faisant l’honneur de bien traverser son décès. Une thérapie en suivi de deuil ne vous ferait certainement pas de tort pour y parvenir.