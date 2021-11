Le Drakkar fait confiance à Jean-François Grégoire

BAIE-COMEAU | Malgré un début de saison très difficile, la direction du Drakkar de Baie-Comeau vient d’accorder un vote de confiance à l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire en lui octroyant un nouveau contrat de trois ans.

Nommé à la barre du navire à la fin du mois d’août de 2020, le pilote écoulait son année d’option, qui vient de se transformer en une prolongation de mandat jusqu’à la fin de la saison 2024-2025.

« À la période des Fêtes l’an dernier, avec l’appui de notre C.A., nous avons entamé une reconstruction de l’équipe et Jean-François l’a endossée à 100 %. C’est un processus qui demande du temps, du travail et de la patience et nous voulons continuer de travailler ensemble », a commenté le directeur général Pierre Rioux.

Le DG, qui a aussi paraphé une nouvelle entente de trois ans au cours des dernières semaines, sait que le défi se veut très important. « Nous sommes parfaitement conscients du chemin qui reste à faire et c’est la direction que nous avons choisi de prendre. »

Croupissant au 18e et dernier rang du classement général avec une mince récolte de huit points (fiche de 2-8-1-3) en 14 parties, le Drakkar n’a pas eu la tâche facile, mais démontre des signes plus encourageants sur la patinoire.

« Les résultats obtenus depuis le début de la saison ne reflètent pas tout le travail de nos joueurs et nos entraîneurs. Nos joueurs ont démontré beaucoup plus d’intensité dans nos derniers matchs et n’abandonnent jamais. C’est dans cette voie que Jean-François pourra continuer de les amener. »

Misant sur un jeune groupe de patineurs, dont des choix de première ronde comme Vincent Collard (16 ans), Nathan Baril (16 ans) ou encore le défenseur letton Niks Fenenko (17 ans), l’avenir s’annonce plus prometteur pour l’équipage de la Côte-Nord.

« On sait qu’il y a beaucoup de travail à faire et nous souhaitons implanter des bases solides et de la continuité au sein de l’organisation. Ça commence par le commencement, mais nous voulons être présents jusqu’au bout », a résumé le dirigeant.

Reconnaissant

De son côté, le 12e entraîneur-chef de l’histoire de la concession a évidemment apprécié cette marque de confiance et pourra continuer son œuvre comme entraîneur et directeur général adjoint.

« Je remercie Pierre Rioux et l’organisation pour leur confiance et la reconnaissance du travail entamé depuis la saison dernière. Pour moi, je considère que c’est un privilège de poursuivre ce projet commun et cette opportunité vers l’excellence », s’est exprimé l’homme qui célébrera son 49e anniversaire de naissance, le 13 décembre prochain.