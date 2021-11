LHJMQ: l’Océanic prêt pour une guerre de tranchées contre l’Armada

RIMOUSKI | Après une éreintante séquence de six matchs en 11 jours incluant un voyage en Abitibi, l’Océanic de Rimouski a pu profiter de six jours sans matchs pour recharger ses batteries en vue de la visite de l’Armada de Blainville-Boisbriand, demain, au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

« Les gars avaient besoin de se remettre à niveau physiquement et mentalement. Nous leur avons donné congé dimanche et lundi. Nous avons eu un fort entraînement mardi avec le un contre un et beaucoup d’intensité. Mercredi et vendredi, nous avons travaillé davantage sur notre exécution », a indiqué l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Le pilote de la formation rimouskoise s’attend à un autre match âprement disputé contre l’Armada, à l’image de celui du 24 septembre à Rimouski remporté 4-3 par les visiteurs.

« L’Armada ne donne pas beaucoup d’espace sur la patinoire. Il faut s’attendre à une guerre de tranchées. Dans le dernier match, on se rappellera que Gaudio avait écopé d’une pénalité de cinq minutes pour une mise en échec à la tête. Il y a trois autres mises en échec à la tête qui n’avaient pas été appelées dans ce match-là. Ce sont des erreurs qui arrivent en cours de saison. Il faut être prêt à jouer un gros match demain [samedi] », a commenté l’entraîneur.

Hamrla devant le filet

Patrick Hamrla sera devant le filet de l’Océanic, lui qui a bien fait à son dernier départ face aux Remparts, vendredi dernier à Québec. « Nos gardiens font du bon travail récemment », a analysé Serge Beausoleil qui sera encore privé des services de son attaquant de 16 ans, Maxim Coursol, blessé le 17 septembre face à l’Armada.

« Il progresse. Il a commencé à patiner, mais il n’est pas encore près d’un retour », a précisé son entraîneur.

Le Suisse Louis Robin représente un cas très douteux. Il portait un chandail bleu pâle réservé aux joueurs ne devant pas recevoir de contact à l’entraînement de vendredi.

Par ailleurs, l’attaquant de 19 ans Luka Verreault connaît ses meilleurs moments depuis son arrivée avec l’Océanic. Il a déjà marqué huit buts en 15 matchs alors qu’il en avait obtenu seulement trois en 46 parties l’an dernier, en incluant les matchs éliminatoires.