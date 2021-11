Lion Électrique engrange un bénéfice de 123 M$ US au troisième trimestre

Le fabricant de véhicules électriques Lion Électrique a engrangé des bénéfices de 123 millions $ US, ou 0,60 $ US par action, au troisième trimestre, alors qu’il fait face à d’énormes difficultés d’approvisionnement.

Ce résultat contraste avec la perte sèche de 38,6 M$ US, soit 0,35 $ US par action, enregistrée à la même période de 2020.

L’entreprise québécoise a livré au cours du trimestre clos le 30 septembre 40 véhicules, dont 28 autobus scolaires et 12 camions, ce qui constitue une performance comparativement aux 10 livraisons effectuées au trimestre correspondant de 2020.

Les revenus au troisième trimestre sont également en hausse de 9,3 millions $ US pour s’établir à 11,9 M$ US par rapport au trimestre correspondant de l’année écoulée, alors que sa perte d’exploitation ajustée a été de 8,8 M$ US, contre 2,8 M$ US une année plus tôt.

Au 10 novembre 2021, le carnet de commandes de Lion a littéralement explosé pour atteindre plus de 2000 véhicules pour une valeur de 500 M$ US.

«Bien que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale aient réduit notre capacité à fabriquer et à livrer des véhicules complets au troisième trimestre, nous avons continué de constater que le passage à l'électrification des transports lourds et moyens connaît un fort élan», a indiqué Marc Bédard, président fondateur de Lion Électrique.

«Même si nous nous attendons à ce que les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement mondiale touchant de nombreux secteurs persistent en 2022, nous prenons des mesures concrètes pour atténuer les répercussions qu'elles auront sur notre production et notre performance», a ajouté M. Bédard.

Ces mesures comprennent la duplicité des fournisseurs, l’approvisionnement sélectif de matières premières et l’augmentation de la fabrication à l’interne de certaines pièces et la reconception de certaines sous-composantes, selon le parton de Lion.