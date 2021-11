Manque criant de ressources en santé mentale à Saguenay

Le Centre d’amitié autochtone du Lac-Saint-Jean a désespérément besoin d’aide, mais le manque de ressources en santé mentale met à risque les membres de la communauté.

En début de semaine, deux jeunes autochtones ont posé un geste de détresse qui aurait pu mal se terminer. Sous le choc, la directrice du Centre d’amitié autochtone, Mélanie Boivin, a raconté être elle-même intervenue lors de cet événement, mardi soir, alors que les deux jeunes Atikamekw étaient en détresse, sur le toit d’un édifice à Roberval.

«J’ai reçu l’appel des policiers de la Sûreté du Québec. Je me suis rendue sur place... C’était vraiment critique comme situation», a expliqué Mme Boivin. Les deux jeunes femmes ont finalement été transportées à l’hôpital de Roberval. L’une d’entre elles en était à sa 33e hospitalisation au cours de la dernière année. Et comme les autres fois, elle est ressortie de l’hôpital à peine quelques heures après. «Il y a même des fois, les policiers nous disaient: on l’a amenée trois fois en 24 heures», a indiqué Dorothée Chrétien, intervenante au Centre d’amitié autochtone du Lac-Saint-Jean.

«Quand ça fait X fois que la personne rentre à l’hôpital pour des tentatives de suicide, ce n’est pas normal qu’on la ressorte, qu’on recommence, qu’on la ressorte, qu’on recommence. Ça ne fonctionne pas là», a-t-elle ajouté.

Pour la directrice de l’organisme, l’événement de mardi soir est la goutte qui fait déborder le vase. Le Centre d’amitié autochtone réclame l’ajout de ressources en santé mentale, mais surtout des changements dans les pratiques, en particulier à l’hôpital de Roberval.

«Il faut que ça change parce que je ne veux plus jamais revivre cet instant-là dans ma vie... Il y a des protocoles actuels qui ne permettent pas d’offrir les soins qu’on requiert, qu’on demande, qu’on pense qui sont nécessaires», a-t-elle dit.

«On n’est pas là pour chercher un coupable, on veut essayer d’améliorer les ressources, les services», a soutenu l’intervenante du centre qui, avant d’être à Roberval, a déjà travaillé avec la communauté autochtone à Val-d’Or.

Dorothée Chrétien a constaté des différences importantes dans les façons de faire: «On travaillait avec les infirmières de liaison... J’appelais l’infirmière ou la secrétaire du psychiatre, je disais: tel monsieur ou telle madame ne va pas bien, il est arrivé ça, ça, ça. Est-ce que vous pouvez parler au psychiatre? Il me rappelait... Il y avait une communication, il y avait une collaboration.» L’organisme estime que la mise en place d’un corridor de services, par exemple, pourrait faire toute la différence.

«Est-ce qu’on peut s’asseoir avec l’équipe de santé mentale, avec le CIUSSS, l’équipe de psychiatrie, peut-on s’asseoir ensemble et essayer de réviser nos façons de faire pour aider la clientèle?» a demandé Mme Chrétien.

«Si on change les services, si on change les protocoles, les façons d’agir, ça va être bon pour les Autochtones, mais ça va être bon aussi pour le reste de la population», ajoute la directrice du centre.