«On était tous engagés» - David Savard

On avait vu certaines éclaircies au cours des dernières rencontres, mais le Tricolore a enfin affiché une constance tout au long d’un match.

« On a joué un match pas mal complet. À certains moments, ils ont tourné dans notre zone, mais tout le monde a bien joué. On était tous engagés et impliqués. »

–David Savard

Avec ses deux points supplémentaires, Nick Suzuki en compte 13 à ses neuf derniers matchs, dont deux buts gagnants. Celui de jeudi lui a permis de racheter une erreur dont il n’était pas fier.

«Je n’étais pas content de mon repli défensif (sur le deuxième but des Flames). Je me suis laissé glisser, ce qui leur a laissé de l’espace. Alors, je devais me racheter. »

– Nick Suzuki

Avec son quatrième but de la saison, Suzuki a rejoint Ben Chiarot au sommet des buteurs du Canadien. Ce qui est, pour le moins, particulier.

« Ben se tient beaucoup près de la zone du gardien. Il récolte sa part de points et fait un bon travail en fonçant vers le filet et en profitant de ces occasions. »

– Nick Suzuki

La première fois que Suzuki a tenté de surprendre Jakob Markstrom d’un angle restreint, Chiarot frappait sur la glace avec son bâton dans l’espoir de recevoir une passe. Durant le point de presse, il a lancé cette boutade.

Photo Martin Chevalier

« (Après le but) Il m’a lancé un de ces regards. Mais je ne crois pas qu’il ait les mains pour réussir ce genre de jeu du revers. »

–Nick Suzuki

Formé de trois joueurs du Rocket, le 4e trio a offert toute une performance.

«C’est notre travail d’amener de l’énergie, de jouer en zone adverse et de provoquer des punitions. C’est en plein ce qu’on a fait ce soir.»

–Michael Pezzetta