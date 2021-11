Pour réussir en affaires

J’ai bien aimé votre réponse à T.S-D. qui se demandait ce que ça prenait pour qu’un projet d’affaires soit réalisable. Comme vous le lui disiez, il faut effectivement qu’il soit SMART (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini), comme on l’enseigne dans les écoles de commerce, auquel j’ajouterais ce qui suit pour l’inciter à plonger :

Savoir mesurer le seuil de rentabilité, et même le dépasser. Et pour qui n’aime pas le 9 à 5, comme elle l’avoue, elle doit être prête à travailler de longues heures, car en plus d’accueillir des clients et répondre à leurs besoins, il lui faudra planifier l’offre de produits, approvisionner et réapprovisionner, et mettre à jour la comptabilité. Bonne chance !

Anonyme

Merci de cet ajout, certainement issu d’une expérience personnelle marquée par la réussite.