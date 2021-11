Pour vos oreilles: voici nos critiques musicales de la semaine

Chaque semaine, nos journalistes vous donnent leur avis sur trois nouveautés musicales récemment débarquées sur QUB musique. À découvrir...

Du baroque au féminin

L’ensemble montréalais La Cigale, spécialisé dans la musique de la Renaissance et du baroque, sur des instruments d’époque, propose un très bel album avec La Grazia Delle Donne. Un opus avec des œuvres chantées et instrumentales écrites par des compositrices italiennes aux 16e, 17e et 18e siècles. La superbe voix aérienne de la soprano Myriam Leblanc est en vedette sur les créations qui sont chantées. Un 70 minutes de beauté avec un superbe moment avec la pièce Passacaglia in memoria del Sig. Filiberto Tula, musicista e viaggiatore d’Alessia Aldobrandini. (Yves Leclerc)

La Grazia Delle Donne ★★★1⁄2

► Un album de l’Ensemble La Cigale

La pop britannique à son meilleur

Véritables prêtresses de la pop outre-Atlantique, le phénomène Little Mix tarde encore à faire des vagues ici, au Québec. Pas que le trio féminin ait ménagé ses efforts ; les dignes héritières du girl power servent depuis 10 années déjà des hymnes pop de (très !) haut calibre, de Wings à Confetti, en passant par Shout Out to My Ex et Black Magic. La majorité d’entre ceux-ci sont aujourd’hui réunis sur Between Us, une offrande particulièrement costaude – 22 titres sur l’édition régulière et 34 sur l’édition deluxe –, coiffée d’une poignée d’inédits tout aussi savoureux. Bref, le petit bijou parfait pour s’initier au répertoire de Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirlwall. (Bruno Lapointe)

Between Us ★★★★

► Un album de Little Mix

La tête dans les nuages

Outre de présenter un premier album qui tient formidablement la route, le plus bel accomplissement de Munya, nom d’artiste d’une fille d’Arvida maintenant établie à New York, Josie Boivin, est d’avoir osé glisser des paroles en français sur une musique, la dream pop, qui se chante normalement en anglais. Non seulement le mélange fonctionne, mais les Américains en raffolent. Pour l’esthétique sonore, imaginez Men I Trust qui rencontre Metronomy ou Air. Avec ses mélodies vaporeuses et dansantes créées avec doigté par une artiste qui a la tête dans les nuages, Voyage to Mars met de la chaleur au moment où le froid nous retombe dessus. (Cédric Bélanger)

Voyage to Mars ★★★1⁄2

► Un album de Munya