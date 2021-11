Quatre jours après sa défaite, toujours pas de nouvelles de Denis Coderre

Tout porte à croire que Denis Coderre ne sera pas chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Montréal, lui qui est plongé dans un mutisme depuis le revers cuisant qu'il a subi dimanche soir.

Quatre jours après la défaite de Denis Coderre, son parti Ensemble Montréal nous indique qu’il n’y aura pas de sortie publique de sa part aujourd’hui.

Selon nos informations, M. Coderre n’a même pas contacté sa colistière Chantal Rossi, élue dans Montréal-Nord. Elle avait accepté de céder sa place à M. Coderre afin de lui permettre de siéger à l’hôtel de ville au cas où il ne serait pas élu.

De plus, le parti Ensemble Montréal a mis à jour sa page web avec les photos et les noms de tous ses élus gagnants, et Mme Rossi est là.

Tout porte à croire que @DenisCoderre ne sera pas chef de l'opposition à Montréal. Son parti est toujours sans nouvelle. Selon informations @tvanouvelles , il n'a même pas contacté sa colistière Chantal Rossi. D'ailleurs, @EnsembleMtl a actualisé sa liste d'élus et elle est là. pic.twitter.com/D52quMHgdf — Yves Poirier (@poirieryvesTVA) November 11, 2021

On peut donc penser que M. Coderre ne sera pas chef de l’opposition.

Valérie Plante, de son côté, participait ce matin à la cérémonie du jour du Souvenir, à la place du Canada. La mairesse a réagi sur le mutisme de son adversaire défait.

«Ce à quoi on s’attend, c’est que le chef d’Ensemble Montréal se présente devant la population afin d’expliquer ou, du moins, partager sa décision, à savoir s’il restera dans la position très digne, je le rappelle, de chef de l’opposition ou s’il quittera la vie politique et laissera Mme Rossi occuper le siège», a dit Mme Plante à TVA Nouvelles.

