Régis Labeaume reçoit la Médaille de l’Assemblée nationale

Le maire sortant de Québec, Régis Labeaume, a reçu la Médaille de l’Assemblée nationale.

• À lire aussi: Marchand satisfait de l'ouverture de l'opposition

En présence de la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, et de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, cette prestigieuse distinction lui a été remise à l’hôtel de ville de Québec.

«M. Labeaume a été un maire plus grand que nature de la plus belle ville au monde. Oui, on a la plus belle ville au monde. Et là-dessus, M. Labeaume et moi, je suis pas mal sûre qu’on s’entend», a lancé Mme Guilbault. «Je vais m’ennuyer de vous.»

Photo Stéphanie Martin

Plus de details à venir...

À VOIR AUSSI