Rose-Marie Perreault brille à la télé française

Rose-Marie Perreault brille en France dans la série Germinal. La comédienne tient le rôle de Catherine Maheu dans cette adaptation en six épisodes du roman d’Émile Zola. Tournée dans l’Hexagone en pleine pandémie, la série a remporté le prix du public au festival Séries Mania et jouit de cotes d’écoute atteignant les 5 millions de téléspectateurs en France.

« Je me vois comme n’ayant pas vraiment de frontières, comme une Québécoise qui peut partir et revenir », affirme Rose-Marie Perreault, originaire de Trois-Rivières. Voilà pourquoi la comédienne de 26 ans a signé avec Pauline Rostoker de l’agence Adéquat en France, il y a trois ans. Afin de se positionner dans ce pays au cinéma qui l’a toujours interpellée et se rapprocher de son rêve de percer un jour en France.

Ce jour est arrivé alors que Germinal, le projet qui l’a fait tourner en France pendant six mois en pleine pandémie l’an dernier, remporte un vif succès actuellement de l’autre côté de l’Atlantique. Le tournage de 70 jours s’est déroulé d’octobre à mars et a dû être prolongé d’un mois à cause de la COVID-19. Le virus s’étant invité sur le plateau et dans la maison que partageait l’actrice (qui n’a pas été infectée) avec l’acteur principal, le réalisateur, le directeur photo et le premier assistant.

« Tout s’est passé très vite, raconte celle qui allait se faire tester quotidiennement dans le fort de la pandémie. J’ai reçu une demande d’audition à distance, je n’avais pas encore lu Germinal et deux semaines plus tard, mon agente m’a dit qu’ils étaient très intéressés. Le début du tournage s’est fait un mois plus tard, en pleine COVID, le pays s’est confiné deux semaines après mon arrivée. Comme les règles sur le plateau étaient moins strictes qu’au Québec [le masque, la distanciation], cela m’a inquiétée au début. Ce fut un mois très vertigineux, une superbe nouvelle qui est venue avec son lot d’angoisses. »

Heureusement, la bulle de Germinal, de travail et de complicité créée par la force des choses (ne pas pouvoir sortir, devoir respecter le couvre-feu de 18 h) est venue solidifier les liens déjà créés sur le plateau de cette œuvre magistrale, notamment en matière de comédiens et de figurants (ils étaient 2400 !).

« Je n’avais jamais vécu un plateau d’une telle ampleur et de moyens aussi, on parle de 2 millions d’euros par épisode (2,75 millions de dollars), dit celle qui se décrit comme une perfectionniste légèrement anxieuse. La France m’a permis de prendre en confiance. Je me suis sentie me jeter dans le vide et être rattrapée et rassurée par les bonnes personnes. Ce fut un défi de jeu, d’accent et même de cascades, c’était très physique comme tournage. »

La trame

Si son personnage de Catherine Maheu – une fille de mineur prise entre deux hommes – n’est pas très développé dans le roman choral d’Émile Zola de 1885, il occupe une belle place dans l’œuvre du réalisateur David Hourrègue.

On y suit les habitants d’un village minier de la fin du XIXe siècle qui seront incités à se mobiliser contre le patronat bourgeois auquel ils doivent se soumettre avec l’arrivée d’Étienne Lantier (Louis Peres). Au générique se trouve un autre Québécois, le comédien Aliocha Schneider, qui tient le rôle de Paul Négrel, l’ingénieur de la mine.

♦ Les deux premiers épisodes de Germinal seront présentés le samedi 13 novembre au festival Cinemania. La série a été achetée par Radio-Canada : une diffusion au Québec est prévue cet hiver.