Si nous prenons vraiment le français au sérieux...

Le combat pour le français n’est rien d’autre qu’un combat pour notre existence comme peuple.

Il ne s’agit pas seulement de défendre une « langue publique commune ».

Il s’agit de défendre notre droit fondamental d’être maîtres chez nous, en ce pays que nous avons fondé il y a plus de quatre siècles, que nous avons exploré, labouré, développé, et sur lequel nous devrions normalement exercer notre pleine souveraineté.

Mais l’histoire est cruelle : nos deux défaites référendaires nous ont fait douter de ce droit fondamental. Et le multiculturalisme inscrit dans la Constitution de 1982 nous transforme en groupe ethnique parmi d’autres dans une métropole ne se définissant plus que par sa « diversité ».

Montréal

Au centre-ville, on accorde vaguement aux Québécois l’accommodement raisonnable consistant à baragouiner un peu de français lorsque le client le demande. Mais on fait savoir aux francophones qu’ils dérangent et dérivent vers le racisme s’ils insistent pour être servis en français et vivre en français.

Si je prends la peine de rappeler ces évidences, c’est qu’elles sont oubliées.

L’affaire Michael Rousseau a suscité l’indignation généralisée. Mais sommes-nous conscients qu’elle est banale ?

Faut-il vraiment ajouter que lorsque tant d’allophones fuient vers le cégep anglais dès la fin du secondaire, comme on l’apprenait hier dans Le Journal, ils disent la même chose que Michael Rousseau ? Dès qu’on leur en donne la chance, ils sont trop nombreux à se sauver de la majorité historique francophone, comme s’ils ne voulaient plus vivre parmi elle.

On ne cesse de nous inviter à nous ouvrir à l’autre, sans comprendre que c’est souvent l’autre qui ne veut pas s’ouvrir à nous.

Le multiculturalisme canadien a fait du droit de ne pas s’intégrer au peuple québécois un droit fondamental au Québec. Nous ne parvenons pas à comprendre que c’est la survie même de notre peuple qui est en question.

Cette question me hante terriblement, je le confesse. Me hante aussi le fait qu’elle ne hante pas tous ceux qui prétendent se préoccuper de notre vie publique. J’aime profondément le peuple québécois. Notre aventure historique est improbable et magnifique. Et depuis 250 ans, nous nous accrochons à l’existence dans un environnement hostile. Notre résistance est admirable.

Mais est-elle en train de faiblir ? Serons-nous encore là dans un siècle ?

La contre-offensive linguistique du gouvernement Legault est minimaliste. C’est la politesse qui m’empêche de dire qu’elle est risible.

Si nous prenons vraiment le français au sérieux, certaines mesures s’imposent immédiatement.

Résistance

Il faut imposer le cégep français maintenant. Qui s’y refuse œuvre objectivement contre l’intégration et la francisation.

Il faut baisser clairement les seuils d’immigration. C’est vital. Quand le gouvernement Legault fait le contraire, il œuvre contre l’intérêt national et l’identité québécoise.

Il faut remplacer au Québec le multiculturalisme canadien par la culture de convergence québécoise.

Ah oui, et il faut faire l’indépendance. Mais cela, chers amis lecteurs, vous le saviez déjà, même si vous préférez l’oublier.