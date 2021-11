Le Canadien: un bel effort d’équipe

Dominique Ducharme n’a pas caché sa satisfaction à l’issue de cette victoire rassurante de 4 à 2 du Canadien hier soir aux dépens des Flames de Calgary au Centre Bell.

« On s’en va dans la bonne direction, a renchéri l’entraîneur en chef de la formation montréalaise. On retient beaucoup de points positifs de ce match. J’ai aimé ce que j’ai vu. »

Somme toute, Ducharme donne cette impression qu’il reprend enfin le contrôle de la situation après un début de saison pitoyable. Cette victoire rafraîchissante est le résultat d’un effort d’équipe.

« J’ai noté des points positifs à plusieurs points de vue, a poursuivi Ducharme. » Son équipe a notamment marqué deux buts en avantage numérique.

Le vrai Suzuki s’est levé

Ainsi va Suzuki, ainsi va le Canadien. Limité à une seule passe à ses six premiers matchs de la saison, Suzuki s’est mis en marche depuis ce passage à vide.

L’attaquant du Canadien a été la bougie d’allumage de son équipe hier en ajoutant deux autres points à sa fiche, dont le but gagnant, et dirigeant cinq lancers au but.

« C’est un gars compétitif, a raconté Ducharme. Il aime avoir ce genre de défi. Il n’a pas besoin d’être plus intelligent que le jeu. Quand c’est le temps de trouver les options, il est brillant. Il a les succès de l’équipe à cœur. C’est un joueur difficile à affronter et un compétiteur silencieux. »

Par ailleurs, Ducharme a lancé un message à Ryan Poehling qui disputait hier soir son premier match de la saison. Il a été utilisé pendant un peu plus de huit minutes et obtenu deux tirs au but. On retiendra aussi qu’il a été efficace dans le cercle des mises au jeu avec un taux de réussite de 71 pour cent (5 en 7).

« Il doit montrer qu’il peut jouer dans la LNH après un séjour dans la Ligue américaine, a indiqué Ducharme. Un match ne suffit pas. »

Direction Detroit

Le CH a mis fin à un séjour de cinq matchs à domicile au cours duquel il a affiché une fiche de deux victoires et trois défaites, dont deux en temps réglementaire. Pour une récolte de cinq points sur une possibilité de dix.

L’équipe s’envolera aujourd’hui vers Detroit où elle tentera de remporter deux victoires consécutives pour la première fois de la saison. Il s’agira du troisième affrontement entre le Canadien et les Red Wings en 21 jours.

La bonne nouvelle, c’est que le Canadien a remporté cette saison ses deux premiers duels contre son prochain adversaire, tous disputés au Centre Bell.

♦ En ce 11 novembre, jour du Souvenir, le Canadien a rendu hommage aux militaires canadiens quand tous les joueurs de l’équipe ont porté un chandail à motif camouflage pendant la période d’échauffement.