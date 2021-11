Un retour en présentiel à Ottawa pour le jour du Souvenir

Après une édition inhabituelle l’an dernier, pandémie oblige, le jour du Souvenir est de nouveau commémoré devant public à Ottawa aujourd'hui.

• À lire aussi: En mission pour ne pas oublier ceux qui sont tombés au combat

• À lire aussi: Le soldat Léo Major, anonyme parce qu'il était francophone?

Aucune parade ne se tiendra à Ottawa, en raison des mesures sanitaires, mais les vétérans sont invités à participer à la traditionnelle cérémonie au Monument commémoratif de guerre du Canada, moyennant le port du masque et le respect de la distanciation sociale.

«Aujourd'hui, les vétérans canadiens décédés ne seront pas oubliés. Veuillez vous joindre à nous pour observer une minute de silence, pour marquer le sacrifice des nombreuses personnes tombées au service de leur pays et pour reconnaître le courage de ceux qui servent encore», a appelé la Légion royale canadienne.

Ce retour à une cérémonie plus normale tombe à point, cette édition marquant le 100e anniversaire du coquelicot, devenu le symbole des vétérans et du Souvenir en 1921. Rappelons que ce symbole est issu du poème In Flanders Field («Au champ d’honneur») du lieutenant-colonel John McCrae, inspiré de la fleur rouge qu’il voyait fleurir sur les champs de bataille de France et de Belgique.

«Cette année, nous soulignons plusieurs dates marquantes: le 70e anniversaire de la bataille de Kapyong pendant la guerre de Corée; le 15e anniversaire du décès de la capitaine Nichola Goddard – première Canadienne à mourir au combat – et le 100e anniversaire du coquelicot», a d’ailleurs souligné la gouverneure générale Mary Simon.

«Plus de 2,3 millions de Canadiens ont porté l'uniforme depuis la Confédération, et plus de 120 000 d’entre eux ont fait l'ultime sacrifice. Grâce à leur générosité, à leur dévouement et à leur bravoure, les membres de nos forces militaires et policières ont défendu la liberté, la paix et la démocratie – des valeurs que nous chérissons de tout cœur. Ils ont également participé à des opérations de maintien de la paix internationale, dans le cadre desquelles environ 130 d'entre eux ont donné leur vie. [...] Ces héros incarnent le meilleur de l'identité canadienne», a affirmé pour sa part le premier ministre Justin Trudeau.

À VOIR AUSSI