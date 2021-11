Une rechute préoccupante pour Mike Smith

Après être revenu à l’entraînement à la suite d’une courte convalescence, le gardien des Oilers d’Edmonton Mike Smith est retourné sur la touche, jeudi.

C’est ce qu’a annoncé l’entraineur-chef de l’équipe, Dave Tippett, selon des propos rapportés par le réseau Sportsnet. Smith a donc pris le chemin d’Edmonton afin de se plier à des examens médicaux supplémentaires.

«C’est préoccupant, a mentionné Tippett. Il a fait quelque pas vers l’avant, est retourné au travail et doit prendre du recul à nouveau. Ainsi, ça cause du souci. Il a travaillé dans les derniers jours et, au terme d’un entraînement, il s’est déplacé quelque chose. Il a alors décidé de retourner à la maison, où on pourra avoir une meilleure idée de ce qui se passe.»

Smith avait disputé trois duels de la présente campagne, présentant une fiche de 2-0-0, un taux d’efficacité de ,920 et une moyenne de buts alloués de 3,08.

Le nom de l’homme de 39 ans avait été placé sur la liste des blessés par les Oilers le 21 octobre en raison d’une blessure au bas du corps.