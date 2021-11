Ville de Québec: Marchand veut des opposants sur le comité exécutif

Bruno Marchand, qui souhaite rencontrer individuellement tous les élus municipaux dans les prochains jours, confirme son désir de voir l’opposition représentée au sein de son futur comité exécutif.

C’est ce que le nouveau maire de Québec a fait savoir, jeudi après-midi, en point de presse. «Je ne veux pas vous dire ‘forcément’, mais je le souhaite. Évidemment, s’il n’y avait aucun intérêt, on n’y arrivera pas, mais je pense que ce serait l’idéal d’avoir des gens qui proviennent de l’extérieur de Québec forte et fière au sein de l’exécutif. C’est à ça qu’on travaille», a répondu M. Marchand.

Pas de «maraudage»

Juste après l’assermentation de ce dimanche, des rencontres individuelles avec les élus vont débuter. Même s’il est minoritaire au conseil municipal, le maire Marchand a assuré qu’il ne faut pas y voir de manœuvre politique. Il a ajouté qu’il ne veut pas profiter de l’occasion pour faire du «maraudage» en vue d’attirer de nouveaux conseillers au sein de sa formation politique dans le but d’obtenir une majorité municipale.

«Ce n’est pas le but. Les gens peuvent entendre que c’est un objectif sous-jacent, mais ce n’est pas le cas (...) Après ça, si des partis ou des élus ne sont pas confortables avec l’idée, ils pourront en discuter et refuser la proposition. Si on veut travailler différemment, on ne peut pas toujours suspecter qu’il y a quelqu’un qui essaye de tirer la couverture», a-t-il assuré.

Selon lui, «on est à six élus (de Québec forte et fière). On n’est pas en train de travailler pour avoir 11 ou 12 élus. On est super sincères là-dedans».

Inspiré par Gatineau

De façon plus générale, M. Marchand souhaite que ces rencontres individuelles - de 90 minutes chacune - deviendront annuelles. Elles permettraient aux 21 conseillers municipaux de faire directement part au maire des préoccupations des citoyens dans leurs districts respectifs, a-t-il fait valoir. Le maire de Québec dit que sa démarche s’inspire de l’expérience de l’ancien maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, qui a eu à composer avec des conseils municipaux minoritaires.

D’autre part, Bruno Marchand a confirmé que son parti ne demandera pas de recomptage judiciaire dans le district de Cap-Rouge-Laurentien. Son candidat, Jérôme Couture, spécialiste en fiscalité municipale, a perdu par à peine 71 voix contre le conseiller d’Équipe Savard, Louis Martin. Le maire n’a pas exclu que M. Couture, qu’il a beaucoup encensé durant la campagne électorale, soit nommé au sein de son cabinet.

