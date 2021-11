147 250$ pour les enfants de la Basse-ville

Le Centre Durocher, établi au cœur du quartier Saint-Sauveur depuis 1950, a amassé le montant record de 147 250$ au profit des enfants de la Basse-ville de Québec, lors de son 47e cocktail-bénéfice, présenté le 3 novembre en formule virtuelle.

Le montant récolté lui permettra d’offrir des services éducatifs et préventifs aux enfants et à leurs familles, par le biais d’activités culturelles, éducatives et physiques stimulantes, en plus d’enrichir la vie communautaire.

Le Centre Durocher continuera d’avoir un impact positif dans leur vie, en finançant entre autres un programme estival, une semaine de relâche scolaire ainsi que des activités familiales gratuites. Ainsi, il aidera les jeunes à développer leur plein potentiel afin qu’ils deviennent des adultes signifiants. Grâce à la généreuse contribution de tous, les enfants et les familles moins favorisées pourront s’épanouir à leur propre rythme.