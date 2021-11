MORIN, Yvonne



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 19 juillet 2021, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédée madame Yvonne Morin, épouse de monsieur Fernand Rousseau, fille de feu madame Joséphine Laflamme et de feu monsieur Philippe Morin. Elle demeurait à Québec., de 9 h à 10 h 45.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Linda Carrier) et Line (Steve Côté); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants : Mélanie (Sébastien Riverin), Vicky (Éli Jacques), Samuelle, Danahé (Sarah Clermont-Mailloux), Mélodie et Coralie : ses beaux-frères et belles-sœurs: Roland Rousseau (Céline Lecours), Pierre et Nathalie; sa nièce Édith Gosselin (Marcel Desrochers); la cousine de son époux Yolande Rousseau; les cousins de son époux : Jean-Paul Havard et Claude Havard; ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant du pavillon Coulombe de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone : 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org.