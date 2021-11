ROBERGE, Jesse



À Lévis, le 16 octobre 2021, accidentellement, à l'âge de 25 ans, est décédé Jesse Roberge, fils de feu Pascale Boutin et de monsieur Serge Roberge. Il demeurait à Lévis. Jesse laisse dans le deuil son père Serge (Catherine Jacques), son frère Jonathan (Sabrina Hins), sa sœur Victoria ainsi que sa copine Raphaëlle Boutin. De la famille Boutin, il laisse dans le deuil son oncle Dominic (Angélique Lefoulon). De la famille Roberge, il laisse dans le deuil son grand-père Robert (feu Jeannine Dumont), Sylvain (Vicky Beaulieu), Johanne (Martin Bois) et Jacinthe (Michaël Bilodeau). Il laisse également plusieurs cousins et cousines ainsi que plusieurs amis et amies. Un merci spécial aux premiers répondants ainsi qu'au personnel de l'Hôtel Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'aube de la paix :aubepaix@hotmail.comde 13h à 16h30 et de 18h à 20h.