Afghanistan: au moins trois morts dans une explosion dans une mosquée (source talibane)

Jalalabad | Au moins trois personnes ont été tuées et quinze blessées par une explosion dans une mosquée lors de la prière du vendredi dans la province de Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan, a déclaré un médecin de l'hôpital local à l'AFP.

L'explosion a eu lieu dans le district de Spin Ghar, proche de la ville de Jalalabad, l'un des bastions de la branche afghane de l'organisation jihadiste État islamique, l'EI-K.

«Il y a pour le moment trois morts et 15 blessés», a dit à l'AFP un médecin de l'hôpital local.

«Je peux confirmer une explosion pendant la prière du vendredi à l'intérieur d'une mosquée dans le district de Spin Ghar. Il y a des blessés et des morts», a également déclaré un officiel taliban à l'AFP.

Aucune revendication n'a été faite à ce stade.

L'une des dernières attaques de l'EI-K, début novembre à l'hôpital militaire national de Kaboul, avait fait au moins 19 morts et 50 blessées.

Plus de 120 personnes ont été tuées dans des attaques de l'EI ces dernières semaines dans deux mosquées fréquentées par la communauté hazara, une minorité chiite.

Né en 2014, l'EI-K, présent surtout dans l'Est afghan, a revendiqué une vague d'attentats récents dans plusieurs grandes villes du pays, se posant comme le principal rival des talibans depuis leur retour au pouvoir mi-août. Groupe islamiste sunnite, comme les talibans, il est encore plus rigoriste et prône un «jihad global».